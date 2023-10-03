Украинская разведка прокомментировала испытание РФ ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"

В России, вероятно, готовятся к испытаниям ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", о чем, в частности, сообщили в The New York Times. В ГУР считают, что это может быть очередной демонстрацией, ориентированной на российскую целевую аудиторию.

Об этом в интервью Radio NV сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, испытание ракеты еще не означает ввода ее в эксплуатацию.

Юсов отметил, что РФ регулярно "готовится к испытаниям". Большинство российских испытаний являются подготовкой к следующим. Впрочем, очень часто они или не происходят или проходят с нарушениями.

"Сами по себе испытания, конечно, носят демонстрационный характер, ориентированные как на внутреннюю аудиторию (для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения), так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой-либо российский шантаж и российские угрозы в мире", – сказал Юсов.

Испытание ракеты "Буревестник" или SS-X-9 Skyfall: что известно

9М730 "Буревестник" – это российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой.

Подготовку к испытаниям ракеты "Буревестник" или SS-X-9 Skyfall проводили в 2017 и 2018 годах, о чем сообщал глава Кремля Владимир Путин.

По его словам, российская крылатая ракета вроде бы "будет иметь практически неограниченный радиус действия", ведь благодаря ядерному двигателю движется со сверхзвуковой скоростью и якобы обходит все системы ПВО.

Разведка США сообщала, что тестировала ракету 12 раз. Там были зафиксированы первые испытания еще в 2016 году.

Относительно "удачными" в разведке США считают тестирование, состоявшееся в ноябре 2017 года. Тогда крылатая ракета пробыла в воздухе две минуты, после чего упала в море.

Напомним, во время испытаний ракеты SS-X-9 Skyfall 2018 самолеты такого же типа находились вблизи места запуска.

Читайте также: