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РФ держит в Черном море ракетоноситель "Буян-М: ВСУ предупреждают об опасности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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84
Время на прочтение
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РФ держит в Черном море ракетоноситель "Буян-М: ВСУ предупреждают об опасности

Ракетоноситель в море. / Фото: Associated Press

Украинцев просят не игнорировать тревогу.

По состоянию на вечер понедельника, 2 октября, российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве в Черном море надводный ракетоноситель – корабль проекта "Буян-М".

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что снаряжение этого малого ракетного корабля – до восьми "Калибров".

"Уровень ракетной опасности очень высок. На сигналы воздушной тревоги реагируем оперативно", — отмечают военные.

Как сообщалось, разведка Британии информирует о том, что РФ усилила воздушное патрулирование в Черном море из-за атак по Севастополю. Ключевым российским активом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бе-12, спроектированные в 1950-х годах и вылетающие из баз в оккупированном Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
84
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