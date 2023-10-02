РФ держит в Черном море ракетоноситель "Буян-М: ВСУ предупреждают об опасности

Украинцев просят не игнорировать тревогу.
По состоянию на вечер понедельника, 2 октября, российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве в Черном море надводный ракетоноситель – корабль проекта "Буян-М".
Об этом сообщили Силы обороны юга.
Отмечается, что снаряжение этого малого ракетного корабля – до восьми "Калибров".
"Уровень ракетной опасности очень высок. На сигналы воздушной тревоги реагируем оперативно", — отмечают военные.
Как сообщалось, разведка Британии информирует о том, что РФ усилила воздушное патрулирование в Черном море из-за атак по Севастополю. Ключевым российским активом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бе-12, спроектированные в 1950-х годах и вылетающие из баз в оккупированном Крыму.