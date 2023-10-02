РФ тримає у Чорному морі ракетоносій "Буян-М: ЗСУ попереджають про небезпеку

Станом на вечір понеділка, 2 жовтня, російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі надводний ракетоносій - корабель проєкту "Буян-М".

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що спорядження цього малого ракетного корабля - до восьми "Калібрів".

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. На сигнали повітряної тривоги реагуємо оперативно", - наголошують військові.

Як повідомлялося, розвідка Британії інформує про те, що РФ посилила повітряне патрулювання у Чорному морі через атаки по Севастополю. Ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які спроєктовані в 1950-х роках і вилітають з баз в окупованому Криму.

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