Зачем накрывать хлеб салфеткой: лайфхак, который пригодится

Такое бывает, что после приобретения в магазине хлеб долго лежит на кухне и начинает черстветь. Не стоит сразу отправлять его на сухари. Ведь есть еще возможность освежить его.

Раньше мы рассказывали, зачем класть туалетную бумагу на дно сковородки. Если у вас осталась черствоя буханка хлеба и вы думаете, что из нее приготовить, лучше сначала попробовать ее освежить. Тем более, что для этого вам понадобится только салфетка или чистое полотенце. Сначала промокните материал, а затем оберните им сдобу.

Параллельно нагрейте духовку, отправьте внутрь завернутый в салфетку хлеб. Обратите внимание, что он должен отмокать до этого примерно пять минут.

Оставьте хлеб в духовке на 15-20 минут. После такой манипуляции он снова станет свежим, мягким и душистым.

Как освежить черствый хлеб в микроволновке

Как придать свежести хлебные / Фото: pixabay.com

Существуют и другие способы освежить уже очерствевший хлеб. Например, если вы точно знаете, что съедите кусок сразу, можно использовать микроволновку. Ведь спустя некоторое время он снова станет каменным.

Что нужно делать:

Нарежьте хлеб кусочками (толщина не более 2 см), слегка сбрызните каждый водой. Поместите в микроволновку емкость с водой, затем отправьте туда же куски хлеба и поставьте греться на 1 минуту.

Чтобы лучше удерживалась влага, можно накрыть хлеб специальной пластиковой крышкой, которую разрешено использовать в микроволновке.

Главное – не передержать продукт, иначе у вас получатся просто сухари.

Освежить черствый хлеб в микроволновке можно еще одним способом. Сначала смочите в воде бумажное полотенце, оберните им сдобу. Поместите хлеб в микроволновку и поставьте на 15-20 секунд. Благодаря сырому полотенцу влага будет лучше удерживаться внутри буханки.

Как придать свежести хлебу, если он уж очень очерствел

Если хлеб уж очень сильно очерствел, можете попробовать этот способ. В первую очередь, нагрейте духовку до 160 градусов. А за это время приготовьте емкость с горячей кипяченой водой. Нарежьте хлеб ломтиками и опустите в емкость. Дайте пропитаться воде – оставьте на несколько минут.

После этого все кусочки выложите на противень и поместите в духовку на 10-15 минут. Желательно, чтобы дверца оставалась слегка приоткрытой, чтобы сдоба еще лучше освежилась.

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