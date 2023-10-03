Навіщо накривати хліб серветкою: лайфгак, який стане в пригоді

Таке буває, що після придбання в магазині хліб довго лежить на кухні і починає черствіти. Не варто відразу відправляти його на сухарі. Адже ще є можливість освіжити його.

Раніше ми розповідали, навіщо класти туалетний папір на дно сковорідки. Якщо у вас залишилася черства буханка хліба і ви думаєте, що з неї приготувати, краще спочатку спробувати її освіжити. Тим більше, що для цього вам знадобиться лише серветка або чистий рушник. Спочатку промокніть матеріал, а потім обгорніть ним здобу.

Паралельно нагрійте духовку, відправте всередину загорнутий у серветку хліб. Зверніть увагу, що він повинен "відмокати" до цього приблизно п'ять хвилин.

Залишіть хліб у духовці на 15-20 хвилин. Після такої маніпуляції він знову стане свіжим, м'яким та запашним.

Як освіжити черствий хліб в мікрохвильовій печі

Як придати свіжості хлібові / Фото: pixabay.com

Існують і інші способи освіжити хліб, який вже зачерствів. Наприклад, якщо ви точно знаєте, що з'їсте шматок одразу, можна використати мікрохвильову піч. Адже через деякий час він знову стане кам'яним.

Що потрібно робити:

Наріжте хліб шматочками (товщина не більше 2 см), злегка збризніть кожен водою. Помістіть в мікрохвильову піч ємність з водою, потім відправте туди ж шматки хліба і поставте грітися на 1 хвилину.

Щоб краще утримувалася волога можна накрити хліб спеціальною пластиковою кришкою, яку дозволено використовувати в мікрохвильовій печі.

Головне — не перетримати продукт, інакше у вас вийдуть просто сухарі.

Освіжити черствий хліб в мікрохвильовій печі можна ще одним способом. Спочатку змочіть у воді паперовий рушник, обгорніть ним здобу. Помістіть хліб в мікрохвильовку та поставте на 15-20 секунд. Завдяки сирому рушнику волога буде краще утримуватися всередині буханки.

Як придати свіжості хлібові, якщо він вже дуже зачерствів

Якщо хліб вже дуже сильно зачерствів, можете спробувати цей спосіб. Насамперед, нагрійте духовку до 160 градусів. А за цей час приготуйте ємність з кип'яченою гарячою водою. Наріжте хліб скибочками і опустіть в ємність. Дайте просочитися воді — залишіть на кілька хвилин.

Після цього всі шматочки викладіть на деко та помістіть в духовку на 10-15 хвилин. Бажано, щоб дверці залишалися злегка прочиненими, щоб здоба ще краще освіжилася.

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