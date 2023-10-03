РФ хоче випробувати ракети з ядерним двигуном: що дізнались ЗМІ

Візуальні свідчення з віддаленої бази в Арктиці показують, що підготовка до запуску повторює ті, що передували попереднім випробуванням.

Супутникові знімки та авіаційні дані свідчать, що Росія, можливо, готується випробувати крилату ракету з “ядерним двигуном” або ж вже випробувала її.

Про це повідомляє The New York Times.

Відповідно до аналізу NYT, переміщення літаків і транспортних засобів на базі у віддаленому арктичному регіоні Росії та поблизу неї схоже на підготовку до випробувань ракети “Буревісник” або SS-X-9 Skyfall, які проводилися у 2017 та 2018 роках.

На супутникових знімках, зроблених вранці 20 вересня, можна побачити численні транспортні засоби на стартовому майданчику арктичної бази, зокрема вантажівку із причепом, який може відповідати розмірам ракети. Подібні світлини були зроблені також 28 вересня.

31 серпня російська влада наказала пілотам уникати польотів над зоною полігона, назвавши зону “тимчасово небезпечною”. Аналогічна заборона впроваджувалася декілька разів, і наразі вона діє до 6 жовтня.

Росія опублікувала подібне повідомлення перед випробовуванням “Буревісника” у 2019 році”, — пише видання.

На додачу до цього, два російські літаки компанії “Росатом”, які використовувалися для збору даних про запуски ракет, були розміщені приблизно у 160 кілометрах на південь від місця запуску на початку серпня, тобто на авіабазі Рогачево, про що свідчать знімки норвезької екологічної організації Bellona.

Нагадаємо, під час випробувань ракети SS-X-9 Skyfall у 2018 році літаки такого ж типу перебували поблизу місця запуску.

Раніше РФ провела 13 відомих випробувань “Буревісника” між 2017 та 2019 роками, і усі вони були невдалими, свідчить звіт Nuclear Threat Initiative.

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