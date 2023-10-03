РФ хочет испытать ракеты с ядерным двигателем: что узнали СМИ

Визуальные показания из удаленной базы в Арктике показывают, что подготовка к запуску повторяет предшествовавшие предварительным испытаниям.

Спутниковые снимки и авиационные данные свидетельствуют, что Россия, возможно, готовится опробовать крылатую ракету с "ядерным двигателем" или уже испытала ее.

Об этом сообщает The New York Times.

Согласно анализу NYT, перемещение самолетов и транспортных средств на базе в отдаленном арктическом регионе России и вблизи нее похоже на подготовку к испытаниям ракеты Буревестник или SS-X-9 Skyfall, которые проводились в 2017 и 2018 годах.

На спутниковых снимках, сделанных утром 20 сентября, можно увидеть многочисленные транспортные средства на стартовой площадке арктической базы, в том числе грузовик с прицепом, который может соответствовать размерам ракеты. Подобные фотографии были сделаны также 28 сентября.

31 августа российские власти приказали пилотам избегать полетов над зоной полигона, назвав зону "временно опасной". Аналогичный запрет вводился несколько раз, и сейчас он действует до 6 октября.

Россия опубликовала подобное сообщение перед испытанием Буревестника в 2019 году», — пишет издание.

Вдобавок к этому два российских самолета компании "Росатом", которые использовались для сбора данных о запусках ракет, были размещены примерно в 160 километрах к югу от места запуска в начале августа, то есть на авиабазе Рогачево, о чем свидетельствуют снимки норвежской экологической организации Bellona .

Напомним, во время испытаний ракеты SS-X-9 Skyfall в 2018 году самолеты такого же типа находились вблизи места запуска.

Ранее РФ провела 13 известных испытаний Буревестника между 2017 и 2019 годами, и все они были неудачными, свидетельствует отчет Nuclear Threat Initiative.

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