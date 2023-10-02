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Кладите соду в холодильник раз в месяц: необычный способ, от эффекта которого ахнете

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
72
Время на прочтение
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Кладите соду в холодильник раз в месяц: необычный способ, от эффекта которого ахнете

Зачем класть в холодильник соду раз в месяц? / Фото: Unsplash

Почему эксперты советуют хотя бы раз в месяц класть в холодильник соду?

Раньше мы рассказывали о том, как сделать махровые полотенца мягкими после стирки. Но это не единственная проблема, с которой можно столкнуться. К примеру, часто в холодильнике появляется неприятный запах.

Не каждому по силам создать эффективный поглотитель запахов, поэтому лучше раз в месяц проводить профилактику, чтобы потом не пришлось использовать химию. С этим вам поможет обычная пищевая сода.

Неприятный запах часто появляется из-за необходимости ежедневно открывать дверцу холодильника, что приводит к перепаду температур и продукты начинают портиться.

Не обязательно протирать полочки содовым раствором слишком часто. Достаточно поставить в холодильник тарелочку с содой. В сосуд насыпьте 100-150 г вещества, оставьте в холодильнике. Сода впитает не только неприятные запахи, но и лишнюю влагу. Соду в тарелке нужно будет менять раз в месяц.

Что можно положить в холодильник, чтобы убрать запах

Существуют и другие способы, которые помогают убрать неприятный запах, если он уже появился в холодильнике:

  • раствор уксуса – в стакане воды разведите одну чайную ложку уксуса, чтобы раствор не получился слишком концентрированным (он может повредить эмаль), смочите в жидкости любую тряпку, а затем протрите полочки холодильника (уксус можно заменить лимонным соком, который особенно эффективно справляется с запахами рыбы и чеснока);
  • нашатырный спирт – он не оставит разводов и эффективно смоет жир и микробов, для этого смешайте несколько капель спирта в стакане воды, смочите салфетку и протрите, затем обязательно просушите все сухим полотенцем и оставьте холодильник открытым на ночь;
  • ломтики черного хлеба – разложите на каждой полочке и он поглотит все неприятные запахи, вместо него можно растолочь таблетки активированного угля или использовать рисовые зерна.

Если народные методы не помогли, следует попробовать современные чистящие средства холодильников. Это могут быть влажные салфетки, ионизаторы-освежители или спреи.

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Дата публикации
Просмотры
72
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