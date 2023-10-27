В один із курортів Єгипту влучила ракета: що відомо

На березі Червоного моря, у єгипетському місті Таба, пролунав потужний вибух. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Про це пише Reuters.

Курортне місто Таба розташоване поруч із кордоном, в безпосередній близькості від ізраїльського Ейлата.

"Вибух стався поблизу медичного закладу. Постраждала також житлова будівля неподалік", - повідомила єгипетська телекомпанія Al Qahera News, показавши кадри вибуху в прямому ефірі.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що знають про інцидент.

За даними телекомпанії, вибух був викликаний ракетою, що впала, і пов'язаний з війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець 14 жовтня повідомив, що ізраїльська сторона оголосила про необхідність евакуювати із Сектора Гази один мільйон мирних громадян, однак уряд Ізраїлю за дві години до виїзду скасував дозвіл. За словами омбудсмена, така ситуація виникла через питання з гарантіями безпеки.

Представники США, Ізраїлю та Єгипту домовилися про тимчасове припинення вогню в південній частині Сектора Гази з метою забезпечити доправлення допомоги та гарантувати безпечну евакуацію іноземців. Водночас нібито було відкрито гуманітарний коридор на кордоні з Єгиптом через КПП Рафах, де застрягли сотні вантажівок із гуманітарною допомогою від ООН, Туреччини та інших країн.

Раніше повідомлялося, що військовий корабель ВМС США, який діяв на Близькому Сході, обстріляли біля узбережжя Ємену.

Читайте також: