В один из курортов Египта попала ракета: что известно

На берегу Красного моря, в египетском городе Таба, раздался мощный взрыв. Пока известно о шести пострадавших.

Об этом пишет Reuters.

Курортный город Таба расположен рядом с границей, в непосредственной близости от израильского Эйлата.

"Взрыв произошел вблизи медицинского учреждения. Пострадало также жилое здание неподалеку", – сообщила египетская телекомпания Al Qahera News, показав кадры взрыва в прямом эфире.

В Армии обороны Израиля сообщили, что знают об инциденте.

По данным телекомпании, взрыв был вызван упавшей ракетой и связан с войной между Израилем и ХАМАС.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец 14 октября сообщил, что израильская сторона объявила о необходимости эвакуировать из Сектора Газы один миллион мирных граждан, однако правительство Израиля за два часа до выезда отменило разрешение. По словам омбудсмена, такая ситуация возникла из-за вопроса с гарантиями безопасности.

Представители США, Израиля и Египта договорились о временном прекращении огня в южной части Сектора Газа с целью обеспечить доставку помощи и обеспечить безопасную эвакуацию иностранцев. В то же время, якобы был открыт гуманитарный коридор на границе с Египтом через КПП Рафах, где застряли сотни грузовиков с гуманитарной помощью от ООН, Турции и других стран.

Ранее сообщалось, что действовавший на Ближнем Востоке военный корабль ВМС США обстреляли у побережья Йемена.

Читайте также: