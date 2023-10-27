Экс-муж Ани Лорак впервые прокомментировал слухи о разводе через четыре месяца после свадьбы

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые отреагировал на слухи о разводе с визажисткой Лилией всего через четыре месяца после свадьбы.

В сторис своей страницы в Instagram Налчаджиоглу оставил лаконичный пост, в котором попросил поклонников уважать его личные границы. Бизнесмен отметил, что никогда не обсуждал свою личную жизнь и не собирается этого делать и дальше:

"Прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы относительно личной жизни. Я никогда не обсуждал и не намерен обсуждать свою личную жизнь! Я всегда выбирал молчание и сейчас выбираю молчать. Я не человек шоу-бизнеса или соцсетей. Я простой и настоящий человек. Это не значит, что я ангел, я просто человек. Прошу не обсуждать меня и мою семью", – обратился к поклонникам Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи о своем разводе / Фото: instagram.com/muratnalca

Судя по обращению бизнесмена, он ни опроверг, ни подтвердил развод с Лилией.

Мурат Налчаджиоглу женился в июне этого года / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Напомним, что слухи о разрыве супругов появились больше недели назад. Жена Мурата Налчаджиоглу удалила все общие фото с ним, учитывая кадры с их свадьбы, которая состоялась в начале июня этого года в Конча-Заспе. Кроме того, Лилия отписалась от Мурата в соцсетях. Кстати, еще неделю назад в шапке профиля Налчаджиоглу в Instagram было указано, что он муж Лилии. Впрочем, сейчас бизнесмен эту информацию убрал.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

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