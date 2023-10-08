Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Єгипті обстріляли автобус з ізраїльськими туристами – є жертви

У Єгипті обстріляли автобус з ізраїльськими туристами – є жертви

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1955
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Єгипті обстріляли автобус з ізраїльськими туристами – є жертви

Пошкоджений автобус з ізраїльськими туристами у Єгипті / Фото: скриншот

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу з туристами з Ізраїля.

У Єгипті 8 жовтня обстріляли автобус з ізраїльськими туристами у портовому місті Александрія. За даними ЗМІ, вогонь  відкрив поліцейський. Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що внаслідок стрілянини загинули троє людей – двоє ізраїльтян і їхній єгипетський гід. Ще один громадян Ізраїлю поранений. 

Про це пише Times of Israel. 

Як пишуть ЗМІ, озброєний чоловік відкрив вогонь по автобусу, повному ізраїльських туристів, на місці Стовпа Помпея – туристичного моноліту в Александрії.

Нагадаємо, ліванське терористичне угруповання "Хезболла" заявило про обстріл Ізраїля ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями. Армія оборони Ізраїлю у відповідь атакувала Ліван артилерією та безпілотниками (відео).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1955
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація