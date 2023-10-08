У Єгипті обстріляли автобус з ізраїльськими туристами – є жертви

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу з туристами з Ізраїля.

У Єгипті 8 жовтня обстріляли автобус з ізраїльськими туристами у портовому місті Александрія. За даними ЗМІ, вогонь відкрив поліцейський. Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що внаслідок стрілянини загинули троє людей – двоє ізраїльтян і їхній єгипетський гід. Ще один громадян Ізраїлю поранений.

Про це пише Times of Israel.

Як пишуть ЗМІ, озброєний чоловік відкрив вогонь по автобусу, повному ізраїльських туристів, на місці Стовпа Помпея – туристичного моноліту в Александрії.

In Egypt, a policeman shot at tourists from Israel



According to media reports, in Alexandria, Egypt, a policeman opened fire with a standard weapon on an Israeli tourist bus.



Two dead and four seriously injured were reported. Information on the victims is being clarified. pic.twitter.com/swrMv0srap — godfather (@Truthgodfather) October 8, 2023

Нагадаємо, ліванське терористичне угруповання "Хезболла" заявило про обстріл Ізраїля ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями. Армія оборони Ізраїлю у відповідь атакувала Ліван артилерією та безпілотниками (відео).

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