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В Египте обстреляли автобус с израильскими туристами – есть жертва

В Египте обстреляли автобус с израильскими туристами – есть жертва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Египте обстреляли автобус с израильскими туристами – есть жертва

Поврежденный автобус с израильскими туристами в Египте/Фото: скриншот

В Египте, вероятно, полисмен открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля.

В Египте 8 октября был обстрелян автобус с израильскими туристами в портовом городе Александрия. По данным СМИ, огонь мог открыть полицейский. Пока известно о минимум одной жертве.

Об этом пишет Times of Israel.

Как пишут СМИ, вооруженный мужчина открыл огонь по автобусу, полном израильских туристов, на месте Столба Помпея – туристического монолита в Александрии.

Издание Associated Press сообщает, что погибли двое израильтян и один египтянин.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что получало подобные сообщения и сейчас проверяет информацию.

Напомним, ливанская террористическая группировка "Хезболла" заявила об обстреле Израиля ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами. Армия обороны Израиля в ответ атаковала Ливан артиллерией и беспилотниками (видео).

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Дата публикации
Просмотры
135
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