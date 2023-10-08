В Египте обстреляли автобус с израильскими туристами – есть жертва

В Египте, вероятно, полисмен открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля.
В Египте 8 октября был обстрелян автобус с израильскими туристами в портовом городе Александрия. По данным СМИ, огонь мог открыть полицейский. Пока известно о минимум одной жертве.
Об этом пишет Times of Israel.
Как пишут СМИ, вооруженный мужчина открыл огонь по автобусу, полном израильских туристов, на месте Столба Помпея – туристического монолита в Александрии.
В Египте, полицейский бросил туристов от Israel— godfather (@Truthgodfather) October 8, 2023
Согласно media reports, в Alexandria, Египет, полицейский оголошено пожар с standardweapon на Israeli tourist bus.
Два мерзавца и четыре серьезно отрешенных были reported. Information on victims is being clarified. pic.twitter.com/swrMv0srap
Издание Associated Press сообщает, что погибли двое израильтян и один египтянин.
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что получало подобные сообщения и сейчас проверяет информацию.
Напомним, ливанская террористическая группировка "Хезболла" заявила об обстреле Израиля ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами. Армия обороны Израиля в ответ атаковала Ливан артиллерией и беспилотниками (видео).
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