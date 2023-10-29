Біля резиденції Байдена винищувачі перехопили літак

Біля резиденції президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, винищувачі американської армії перехопили літак.

Про це повідомляє Politico.

Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі розповів, що цивільний літак увійшов до закритого повітряного простору після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.

"Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту", - зазначив він.

Ентоні Гульєлмі також додав, що агенти Секретної служби США проводять розслідування інциденту у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації.

Джо Байден цими вихідними перебуває у Вілмінгтоні. Інцидент з літаком не вплинув на його переміщення.

Нагадаємо, у Чехії запропонувала вийти з ООН після ухваленої резолюції щодо Ізраїлю.

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