Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля резиденції Байдена винищувачі перехопили літак

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1763
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля резиденції Байдена винищувачі перехопили літак

Джо Байден / Фото: Associated Press

Винищувачі перехопили літак біля резиденції президента США у штаті Делавер.

Біля резиденції президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, винищувачі американської армії перехопили літак.    

Про це повідомляє Politico.

Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі розповів, що цивільний літак увійшов до закритого повітряного простору після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.

"Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту", - зазначив він. 

Ентоні Гульєлмі також додав, що агенти Секретної служби США проводять розслідування інциденту у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації.

Джо Байден цими вихідними перебуває у Вілмінгтоні. Інцидент з літаком не вплинув на його переміщення.

Нагадаємо, у Чехії запропонувала вийти з ООН після ухваленої резолюції щодо Ізраїлю.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1763
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація