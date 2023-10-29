Возле резиденции Байдена истребители перехватили самолет

Истребители перехватили самолет возле резиденции президента США в штате Делавер.
Возле резиденции президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавер, истребители американской армии перехватили самолет.
Об этом сообщает Politico.
Начальник отдела связи Секретной службы США Энтони Гульелми рассказал, что гражданский самолет вошел в закрытое воздушное пространство после 14:00 28 октября по местному времени.
"Как меры пресечения средства были направлены на перехват и гражданский самолет успешно приземлился в соседнем аэропорту", — отметил он.
Энтони Гульелми также добавил, что агенты Секретной службы США проводят расследование инцидента по координации с Федеральным управлением гражданской авиации.
Джо Байден в эти выходные находится в Уилмингтоне. Инцидент с самолетом не отразился на его перемещении.
Напомним, в Чехии предложила выйти из ООН после принятой резолюции по Израилю.
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