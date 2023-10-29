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Пограничники сбили вражеский истребитель Су-25 возле Авдеевки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Пограничники сбили вражеский истребитель Су-25 возле Авдеевки

Российский Су-25 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Пограничники сбили российский самолет с ПЗРК.

Пограничники, воюющие в составе Сил обороны на Адвеевском направлении, сбили возле города вражеский истребитель Су-25.

Об этом сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко для УП.

По его словам, пограничники сбили российский самолет с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЖРК). По предварительной информации, это штурмовик СУ-25.

"Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом", — сказал он.

Больше деталей нет.

Напомним, по данным украинского бригадного генерала, на Таврическом направлении российские военные сдались в плен.

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Дата публикации
Просмотры
433
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