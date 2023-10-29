Атака на Ізраїль вигідна Росії через війну в Україні: член ХАМАСу

Член терористичного угруповання ХАМАС розповів про вигоду для РФ від війни в Ізраїлі.

Палестинський політик та член політбюро ХАМАСу Халед Машаль 26 жовтня заявив, що Росії був вигідний напад хамасівців на Ізраїль 7 жовтня, оскільки це "відволікає США від війни в Україні".

Про це пише Інститут з вивчення близькосхідних ЗМІ (MEMRI)

За словами Машаля, "китайці думають провести аналогічну атаку на Тайвані".

Машаль також висловив сподівання на повномасштабний вступ "Хезбалли" у війну з Ізраїлем, додавши: "ХАМАС вимагає цього від своїх друзів".

Халед Машаль – що про нього відомо

Халед Машаль під час навчання в університеті у Кувейті очолив студентський "Ісламський блок", 1987 року був одним із засновників Палестинської студентської групи, невдовзі перетвореної на організацію ХАМАС, що ставить за мету створення "ісламської держави Палестина" на всій території Ізраїлю.

1990 року він переїхав до Йорданії, де організував серію терактів, спрямованих проти громадян Ізраїлю. 1996-го було обрано головою "політбюро" терористичної організації ХАМАС.

1997-го ізраїльські спецслужби зробили спробу його знищення, Машаль був отруєний, проте йорданські спецслужби затримали "ліквідаторів".

1999-го йорданська влада, на вимогу Ізраїлю, відмовила йому в притулку, Машаль перебрався в Дамаск (Сирія), де донедавна розташовувався його штаб. 2012 року, на тлі громадянської війни в Сирії, через можливі переслідування з боку режиму Асада, Машаль перебрався до Катару.

Халед Машаль входить до списку найнебезпечніших терористів, які розшукують ізраїльські спецслужби. Однак у грудні 2012 року, невдовзі після операції "Хмарний стовп", ізраїльська влада не перешкоджала його візиту до Сектору Гази і не робила спроб його знищення.

У квітні 2021 року Халед Машаль обраний головою ХАМАСу в діаспорі.

Нагадаємо, президент Ірану заявив, що "Ізраїль перетнув червону межу" і пригрозив країні.

Читайте також: