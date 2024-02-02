Звільнення Залужного: сенсаційна заява The Washington Post

Зеленський ще не видав офіційний указ про відсторонення Залужного, і невідомо, коли це може статися.

Уряд України поінформував Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого головнокомандувача, генерала Валерія Залужного, що стане найсерйознішою кадровою перестановкою за весь час війни.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на двох людей, знайомих з перебігом обговорення.

Реакція США

Чиновники Білого дому не підтримали і не заперечували проти цього відповідального рішення, але визнали його як суверенний вибір президента, сказали люди, які говорили на умовах анонімності.

Зеленський ще не видав офіційний указ про відсторонення Залужного, і невідомо, коли це може статися. Попередня заява Вашингтона, про яку раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового й політичного прихильника України.

Завчасне попередження також надало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути це ключове рішення, навіть якщо він вирішив цього не робити.

Відхід Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний дух військ і похитнути довіру західних донорів, оскільки українські військові намагаються відбитися від наступу російських військ. Він і Зеленський зіткнулися через розбіжності у стратегіях подолання невдач на полі бою, оскільки війна триває вже третій рік.

Але будь-який крок Сполучених Штатів, спрямований на те, щоб оскаржити рішення Зеленського, популярного діяча, який у приватних розмовах припускав, що новий командувач може омолодити Київ, може бути розцінений як здійснення неправомірного впливу.

“Сприйняття розколу на найвищому рівні в Києві не є корисним для України, але уряд США не має бути втягнутий у це”, – сказав Стівен Пайфер, експерт з питань Східної Європи зі Стенфордського університету та колишній посол США в Україні.

“Президент має право обирати свій уряд так, як він вважає за потрібне. Рішення має належати винятково Зеленському, так само як і потенційні наслідки”, – додала Аліна Полякова, президентка Центру аналізу європейської політики.

Конфлікт між Залужним і Зеленським

Зеленський може відкласти ухвалення рішення на невизначений термін, але це видається малоймовірним, кажуть люди, знайомі з його мисленням.

Недовіра між Зеленським і Залужним зростала протягом багатьох років, частково через те, що президент підозрював Залужного у приховуванні політичних амбіцій, а також через розбіжності щодо ключових військових питань, зокрема, через прохання генерала мобілізувати близько 500 000 нових солдатів.

На напруженій зустрічі в понеділок, 29 січня, Залужний стверджував, що новобранці необхідні для досягнення перемог на полі бою в умовах панівної вогневої потужності й чисельності російських військ.

За словами людей, знайомих з розмовою, Україна також має бути готова до втрат особового складу. За його словами, Україні також треба готуватися до втрат особового складу, які, як очікується, будуть порівнянними з торішніми.

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Зеленський відмовився від такої кількості призовників частково тому, що Україні не вистачає грошей, щоб виплачувати їм зарплату без значного підвищення податків для своїх громадян. Такий агресивний призов також був би політично непопулярним.

“Президент не вважає, що ця масова мобілізація чоловіків у віці від 18 до 27 років є бажаною або виправданою на цьому етапі”, – сказала людина, наближена до Зеленського.

Під час зустрічі Зеленський сказав Залужному, що його звільняють, повідомив високопосадовий український чиновник.

29 січня прессекретар Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що президент звільнив Залужного, але відтоді він не відповідав на запити про коментарі.

1 лютого Залужний опублікував колонку на сайті CNN, в якій стверджував, що український уряд не зміг мобілізувати достатню кількість військ, і закликав до модернізації високотехнологічного військового потенціалу країни.

“Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без використання непопулярних заходів”, – написав він.

Знайти заміну Залужному – значний виклик

Одним з потенційних кандидатів є голова військової розвідки України, генерал-лейтенант Кирило Буданов. 38-річний генерал має досвід роботи в спецпідрозділах, а не як армійський командир. Його призначення потенційно означатиме перехід до асиметричної тактики – наприклад, ударів із безпілотників углиб російської території — у війні, лінії фронту якої протягом останнього року були переважно статичними.

Але незрозуміло, чи хоче він отримати цю посаду, сказала людина, знайома з цим питанням. “Він любить свою роботу і, можливо, захоче продовжувати просто підривати щось у Росії”, – сказав співрозмовник.

Інший варіант – Олександр Сирський, нинішній командувач Сухопутних військ. 58-річний Олександр Сирський очолив оборону Києва в перший місяць війни, а потім організував успішний контрнаступ на північному сході Харківської області восени 2022 року.

Але серед рядових солдатів Сирський користується особливою неприязню, оскільки багато хто вважає його командиром радянського зразка, який занадто довго тримав війська під обстрілом у східному місті Бахмут, коли Україна повинна була відступити.

“Він – персонаж типу генерала Паттона, – сказала людина, близька до Зеленського. – У нього немає гена людських ресурсів в організмі”.

Хто б не замінив Залужного, це може не покласти край публічним суперечкам між генералом і президентом, “і він залишиться популярною фігурою в Україні”, сказала Анжела Стент, експертка з питань Росії та колишня співробітниця американської розвідки.

“Незрозуміло, як це вплине на військові показники України, – додала вона. – Це залежатиме від того, хто прийде йому на зміну та як його наступник сприйматиметься рештою військових, а також наскільки ефективним буде його наступник на полі бою”.

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