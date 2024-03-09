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Звезда "Шоу довгоносиків" Виктор Андриенко ошеломил, почему закрыли проект

Звезда "Шоу довгоносиків" Виктор Андриенко ошеломил, почему закрыли проект

Виктор Андриенко

Артист объяснил, почему закрыли популярный юмористический проект конца 90-х.

Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко ответил, почему на самом деле закрыли популярный проект конца 90-х "Шоу довгоносиків".

Как рассказал артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", считается, что один и тот же актерский коллектив не может существовать пять лет. Они же продержались около восьми. Впрочем, именно потому, что "Шоу довгоносиків" сменили на "Мамаду" и так далее.

"Как постоянно нам говорил второй режиссер Юра Хоменко, не может коллектив жить пять лет. А мы поменяли "Долгоносиків" на "Мамаду" и прожили с 1996 по 2003 год. Почему мы прожили? Потому что поменяли! Эта смена – она как-то держала нас", — объяснил актер.

Фото из проекта
Фото из проекта "Шоу довгоносиків"

Андриенко отметил, что "Шоу довгоносиків" закрыли, потому что уже все сыграли, что могли и хотели показать. Создатели решили, что лучшим решением будет завершить проект, хотя он и был безумно популярным.

"Мы понимали, что мы сами приняли решение, что нужно идти. Не потому, что мы поругались между собой, у нас нормальные были отношения. Мы поняли, что сыграли все, что знали. У нас не дом клоунов, они 25 лет играют однин и тот же спектакль. Мы сыграли все, что могли, и приняли решение, что уходим", — добавил артист.

Виктор Андриенко / © скриншот с видео
Виктор Андриенко / Фото: скриншот с видео

Отметим, "Шоу довгоносиків" – популярный юмористический телесериал, который выходил на экраны с 1996 по 1999 год. Всего было снято 70 эпизодов. Впрочем, в 1998 году шоу неожиданно закрыли. Как объяснили создатели, они не хотели терять качество проекта из-за отсутствия новых идей.

Напомним, ранее Виктор Андриенко шокировал, как группа "ТИК" обманом заманила его перед выборами в агитационный клип.

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