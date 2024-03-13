Посол Польщі пояснив, чому уряд Туска не може вирішити проблему блокади кордону України

Вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз.

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що блокада кордону фермерами є проблемою ЄС, яка повинна її вирішити.

Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Але цей протест є частиною ще більш загальної проблеми. Це не польсько-українська проблема. Це європейська проблема, тому що, зрештою, ми бачимо демонстрації, схожі одна на одну, у Варшаві та Брюсселі. І протести фермерів відбуваються по всій Польщі, а не лише на кордоні. Україна є певною мірою жертвою, можна сказати, побічним виявом більших проблем, з якими стикається Європейський Союз", - зазначив він.

На його думку, польські політики не втрутилися одразу у вирішення блокади, бо "мислять короткостроково і намагаються перечекати проблеми замість того, щоб їх вирішувати".

"На такі питання впливає внутрішня політика. Адже ці проблеми було б легше вирішити торік, якби це не був рік виборів. Тим більше з такою кардинальною зміною влади після двох термінів попереднього польського уряду", - пояснив він.

Гузи впевнений, що вимоги фермерів не можуть бути задоволені без рішень, які приймає Європейський Союз, оскільки ці рішення є поза межами досяжності польського уряду.

"Хоча, як ми знаємо, минулого року, з точки зору реального впливу на цей неконтрольований український імпорт, з точки зору сільськогосподарської продукції, і попередній уряд, і нинішній уряд вони зберігали де-факто часткове ембарго на цю продукцію. І завдяки цьому, власне, ця проблема не є насправді такою істотною для польських фермерів", - зазначив посол Польщі.

Нагадаємо, в ЄК пояснили, чому вимоги польських протестувальників неможливо виконати.

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