Як пережити відростання чубчика: 5 варіантів приборкати волосся

Якщо вам надоїдає чубчик, розгляньте кілька творчих способів приборкати волосся, створивши витончені зачіски.

Відростання чубчика може бути викликом для тих, хто звик до конкретного образу. На щастя, існує кілька способів, які допоможуть вам мати стильний і доглянутий вигляд.

Якими саме способами можна удосконалити свій стиль, демонструє користувачка у своєму TikTok.

Перший варіант

Приховайте чубчик за допомогою невидимок або заколок.

Відділіть пасма чубчика, які б ви хотіли прибрати, з обох боків. Заведіть пасмо за вухо і прикріпіть невидимкою. Після цього прикрийте вухо основним об'ємом.

Так ви приберете набридливий чубчик, водночас вуха не стирчатимуть.

Другий варіант

Приховайте чубчик за допомогою милих затискачів-крабиків.

Відділіть два пасма чубчика спереду та заведіть їх нагору, до маківки, прикріпіть їх крабиками так, як показно на відео. Так ваш чубчик буде зібраним і матиме акуратний вигляд.

Третій варіант

Приховайте чубчик за допомогою повʼязки на голову.

Підніміть волосся над чубчиком та закріпіть його пов'язкою, створюючи об'ємну й модну зачіску. Це не лише приховає чубчик, а й додасть вашому образу екстравагантності і стилю.

Четвертий варіант

Приховайте чубчик за допомогою косичок.

Відділіть два пасма чубчика спереду та заплетіть косички. Ця зачіска не лише дозволить приховати чубчик, а й надасть вашому образу жіночності й елегантності.

П'ятий варіант

Приховайте чубчик за допомогою хвоста.

Відділіть верхню частину волосся і завʼяжіть у хвіст. Також для кращого ефекту використовуйте лак для волосся.

Незважаючи на відростання чубчика, існує багато способів, щоб залишатися стильними та охайними. Використовуйте ці техніки, щоб легко пережити період очікування, поки ваш чубчик відросте.

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