Зеленський розповів, як може закінчитися війна

Зеленський певен, що всі країни світу зможуть почувати себе у безпеці лише тоді, коли Україна завершить цю війну не на умовах агресора.

Президент Володимир Зеленський виступив на третьому Саміті за демократію і назвав шлях, як забезпечити мир в Україні і в усьому світі.

Президент зауважив, що зараз "ключові стовпи сучасного світу, заснованого на правилах, на жаль, послаблені, якщо не зламані". А країни світу роблять ставку на силу, а не правила.

"Втім, сила й правила не є взаємовиключними. Це не "або те, або інше". Без сили, що карає за порушення правил, правила не бувають дієвими. А без правил, які обмежують силу, сила божеволіє. І саме це сталося, зокрема, із Росією. Потрібна рівновага між силою та правилами. Саме таку рівновагу пропонує Україна. У цьому – сенс нашої Формули миру", – сказав він.

Глава держави спростував тези росіян про те, що в світі нібито існують "великі держави", і наголосив на важливості кожної нації.

Зеленський певен, що всі країни світу зможуть почувати себе у безпеці лише тоді, коли буде впевненість, що ця безпека буде непорушною. Це стане можливим лише тоді, коли Україна завершить цю війну не на умовах агресора.

Він анонсував проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії і запросив країни приєднатися до цього заходу.

"Маємо разом примусити силу, яка збожеволіла, повернутися до правил, а правила – зробити знову дієвими, щоб вилікувати світовий порядок від крихкості. Це життєвий інтерес і для Європи, і для Близького Сходу, і Африки, і Індо-Тихоокеанського регіону, і всіх інших частин світу. Коли це спрацює для України та проти такого агресора, це спрацює для всіх і проти будь-якого агресора", – переконаний Зеленський.

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Зеленський звернувся до світових лідерів з потужною промовою і ЗАПРОСИВ їх до саміту!