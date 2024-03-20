Зеленский назвал, как может закончиться война

Зеленский уверен, что все страны мира смогут чувствовать себя в безопасности только тогда, когда Украина завершит войну не на условиях агрессора.

Президент Владимир Зеленский выступил на третьем саммите за демократию и назвал путь, как обеспечить мир в Украине и во всем мире.

Президент отметил, что сейчас "ключевые столбы современного мира, основанного на правилах, к сожалению, ослаблены, если не сломаны". А страны мира делают ставку в силу, а не правила.

"Впрочем, сила и правила не являются взаимоисключающими. Это не "либо то, либо другое". Без силы, наказывающей за нарушение правил, правила не бывают действенными. А без правил, ограничивающих силу, сила сходит с ума. И именно это произошло, в частности, с Россией. Нужно равновесие между силой и правилами. Именно такое равновесие предлагает Украина. В этом смысл нашей Формулы мира", — сказал он.

Глава государства опроверг тезисы россиян о том, что в мире якобы существуют "великие государства", и отметил важность каждой нации.

Зеленский уверен, что все страны мира смогут чувствовать себя в безопасности только тогда, когда будет уверенность, что безопасность будет незыблемой. Это станет возможным только тогда, когда Украина завершит войну не на условиях агрессора.

Он анонсировал проведение инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии и пригласил страны присоединиться к этому мероприятию.

"Должны вместе заставить силу, которая сошла с ума, вернуться к правилам, а правила – сделать снова действенными, чтобы вылечить мировой порядок от хрупкости. Это жизненный интерес и для Европы, и для Ближнего Востока, и Африки, и Индо-Тихоокеанского региона, и всех других частей света. Когда это сработает для Украины и против такого агрессора, это сработает для всех и против любого агрессора", – уверен Зеленский.

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Зеленский обратился к мировым лидерам с мощной речью и ПРИГЛАСИЛ их на саммит!