Поляки заблокували рух автобусів на кордоні: Україна гнівно відреагувала 

Віцепрем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на блокування руху автобусів на кордоні з Польщею на КПП "Медика-Шегині".

Реакція міністра з'явилася на його сторінці у мережі Х.

"Чому ви це допускаєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні?", - звернувся Кубраков до міністра внутрішніх справ Польщі

Він також зазначив, що польська поліція менше ніж десять днів тому стверджувала, що автобуси перетинають кордон без обмежень. Водночас страйкарі наразі блокують рух пасажирського транспорту на КПП Медика-Шегині.

Як повідомлялося, у середу, 20 березня, польські фермери заблокували рух пасажирських автобусів на кордоні в пункті пропуску "Медика-Шегині", що у Львівській області. Про терміни проведення блокування руху наразі невідомо.

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