«Нафтогаз» очікує, що в майбутньому Україна стане експортером газу

В НАК «Нафтогаз України» вбачають, що у найближчому майбутньому Україна може стати нетто-експортером природного газу.

Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Попри війну «Нафтогаз» не тільки зберіг видобуток, а збільшив його на 7-8%. Ми інвестуємо у видобування блакитного палива. У найближчому майбутньому я бачу Україну як нетто-експортера газу», - сказав він.

Чернишов додав, що для цього «Нафтогаз» продовжує інвестувати у збільшення видобутку, а також заохочує приватний сектор, який займає близько 20% газового ринку, робити те саме.

Очільник «Нафтогазу» нагадав, що до 2014 року Україна була залежною від російського газу, але з 2023 року держава більше не імпортує газ з росії та Європейського Союзу. «Ми усвідомили, що дешевий газ насправді коштував нам дуже дорого: нашої безпеки та незалежності», - наголосив Чернишов.

Раніше у Верховній Раді заявили, що депутати звернуться до РНБО та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.