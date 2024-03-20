«Нефтегаз» ожидает, что в будущем Украина станет экспортером газа

В НАК «Нефтегаз Украины» видят, что в ближайшем будущем Украина может стать нетто-экспортером природного газа.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«Несмотря на войну, «Нафтогаз» не только сохранил добычу, а увеличил ее на 7-8%. Мы инвестируем в добычу голубого топлива. В ближайшем будущем я вижу Украину как нетто-экспортера газа», – сказал он.

Чернышев добавил, что для этого «Нафтогаз» продолжает инвестировать в увеличение добычи, а также поощряет частный сектор, занимающий около 20% газового рынка, делать то же самое.

Глава «Нафтогаза» напомнил, что до 2014 года Украина была зависима от российского газа, но с 2023 года государство больше не импортирует газ из России и Европейского Союза. «Мы осознали, что дешевый газ действительно стоил нам очень дорого: нашей безопасности и независимости», — подчеркнул Чернышев.

Ранее в Верховной Раде заявили, что депутаты обратятся в СНБО и Кабинет министров Украины по вопросу отмены запрета на экспорт природного газа.