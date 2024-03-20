Польські фермери протестуватимуть по всій країні: названа причина

Польські аграрії 20 лютого 2024 року проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України, - пише Укрінформ.

Поліція повідомляє, що офіційно зареєстровані 580 протестів по всій Польщі, в яких можуть узяти участь близько 70 тис. осіб. Це величезна за масштабами подія, яка вимагатиме залучення великої кількості правоохоронців.

У зв’язку зі страйком фермерів по всій Польщі очікуються значні затори на дорогах, оскільки протестувальники мають намір блокувати ключові відрізки доріг як у містах, так і поза ними.

У центр Варшави протестувальники не зможуть заїхати на сільськогосподарській техніці, але вони блокуватимуть швидкісну дорогу S2 на околиці міста і ключові під’їзні шляхи до польської столиці. Протести відбудуться також в інших польських містах, хоча мери деяких з них, наприклад Бидгощі і Любліна, заборонили страйк. Аграрії подали апеляції й очікують на рішення судів у цих справах.

Також читайте Польські фермери блокують пункти пропуску на кордоні з Німеччиною – що вимагають

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.

Під час попереднього протесту фермерів 6 березня у Варшаві сталися сутички з поліцією, в результаті яких постраждали кільканадцять поліцейських, затримано десятки протестувальників за агресивні дії.

15 березня ТСН.ua вже повідомляв, що польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, щоб перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України. Там теж дорогу заблокували тракторами. Така акція призвела до скупчення на кордоні близько десятка легковиків і кількох десятків вантажних автомобілів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.