Новий скандал на кордоні: поляків упіймали "на гарячому"

Журналісти викрили грандіозний "схематоз", за допомогою якого поляки увесь час обходили санкції ЄС, сплачуючи мільярди в білоруську та російську економіки. Такого удару від друзів не очікував ніхто.

Всі гучні подробиці розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Ось це скандал!

Виявляється, попри війну у найближчого сусіда, а також попри санкції Євросоюзу Польща продовжує пропускати до країн ЄС підсанкційну продукцію! Йдеться передусім про білоруську деревину, яку Мінськ до початку російського вторгнення експортував на мільярди! Але ж у 2022 році на Білорусь наклали суворі санкції! Як їм вдається обійти їх?

Журналісти проєкту “Схеми” Радіо Свобода, а також “Білоруського розслідувального центру” і польської “Gazeta Wyborcza” виявили лазівку. Вас вона точно здивує.

Звідки в степу сосни?!

Звучить дивно, але все так і є. Безлісий Казахстан, який до того експортував лише крихітну частку від усього імпорту дерева до Європи, у 2022 році вибився у впевнені лідери ринку. Більшість продукції йде до братів-поляків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Євросоюз запровадив обмеження на ввезення деяких товарів з Білорусі – країни, яку російська армія використала як плацдарм для свого наступу. В березні 2022 року ЄС запровадив санкції, зокрема, і щодо білоруської деревини, значна частина якої традиційно постачалася до Європи.

Санкції змінили ситуацію на ринку деревини в Європі. Особливо помітним є збільшення обсягів імпорту виробів із дерева з Казахстану. За даними Євростату, протягом 2022-2023 років деревини з цієї країни ввезли на рекордні майже 126 мільйонів євро. Більшість постачань – до Польщі.

За даними з відкритих джерел, можна легко дізнатися, що імпорт деревини з Казахстану до Польщі торік зріс майже вп'ятеро порівняно з 2022 роком: від 14 мільйонів євро до майже 68 мільйонів. І це притому, що Казахстан – це суцільний степ! Лише 5% території країни вкрито лісом – який експорт?? А ось Білорусь – інша річ! Лісів там повно і продавати деревину хочеться, та як це зробити в обхід санкцій? Все просто – вигадати схему постачань через Казахстан і навіть підробити документи.

Джерела журналістів на ринку лісопродукції надіслали їм пакет документів щодо постачання деревини, а саме заточеного палісаду з сосни, з Казахстану до Польщі. Серед папірців – контракт на майже мільйон євро між казахстанською компанією Nurr-electro та одержувачем – польською компанією PLRBL, а також дані щодо специфікації товару та митні декларації.

Все "за законом"?!

Одна з тих декларацій датована кінцем січня 2023 року. І там ніби все “за законом”: є печатки казахстанської компанії-постачальника, польської компанії-отримувача. Задокументовано і те, що товар нібито відправлений з Казахстану і його везуть до Польщі. Також на документі є відбиток печатки Міністерства фінансів Казахстану і відбиток печатки перевізника – білоруської фірми "Галлардо". Журналісти натомість вирішили копнути глибше і поспілкуватися з представниками обох компаній щодо деталей угоди. І вуаля – схема як на долоні!

Представник постачальника – юрист Nurr-electro Арман Тулієвич – одразу ж заперечив, що компанія постачала деревину до Європи для польської PLRBL.

"Не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару. Відповідно не було грошей – не було угоди. З такою продукцією ми не мали справи", – зазначив Тулієвич.

А коли журналісти надіслали йому контракт і супровідні документи, юрист категорично заявив: і підписи, і відбитки печаток на документах сфальшовано: "Це точно підробка. У нас немає такої печатки".

Щоб перевірити слова представника казахстанської фірми, журналісти звернулися до двох незалежних експертів із графічного дизайну з проханням проаналізувати документи.

Обидва дизайнери впевнено стверджують: відбитки печаток і підписи компанії, а також відбиток печатки Міністерства фінансів Казахстану на декларації про вивезення деревини з Казахстану розмістили на документі за допомогою фоторедактора.

Коротко кажучи, деревину з Казахстану ніхто не вивозив (бо її там немає), а печатки – взагалі фотошоп.

У білоруській ж “Галлардо”, яка мала везти сировину до Європи, також одразу зізналися: до Казахстану не їздять – сосну вантажать в Білорусі, а папірці на кордоні показують ті, які дають.

"А ми з Казахстану не везли його. Ми з Білорусі везли, нам там завантажили. Які документи дали – такі дали, ми за ними й перевозили. Ось так. Як є, так є. Причому ми чесно везли, ми не їздили ні до якого Казахстану, не ми ж ці документи оформляли", – відповів співробітник "Галлардо".

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Крім цього, співрозмовник згадав, що це відбувається у співпраці зі ще однією білоруською компанією – "СО РБЛ". За інформацією від джерел журналістів на ринку деревини, відвантаження відбувалося саме зі складу цього білоруського підприємства. Воно спеціалізується на розпилюванні, струганні та просочуванні деревини. Єдиний власник компанії – білорус Олег Янович.

Він же є і головою правління польської PLRBL. Тієї самої, яка отримала нібито казахстанський палісад.

Подзвонили журналісти і цьому Олегу Яновичу, компанія якого і “пиляє”, і “купує” дерево. Той відповідати на запитання відмовився. Але це вже і не так важливо.

"Фотошопери" обдурили польську митницю!

Головний висновок один – щоб провезти з Білорусі підсанкційну деревину до ЄС, не треба навіть вигадувати щось складне! Треба лише вміти на аматорському рівні користуватися фотошопом. Польські митники, ауу? Ви там сліпі, чи як?

Журналісти виклали ці факти в запитах щодо проведення перевірки польської компанії PLRBL та її власників до Міністерства внутрішніх справ, Прикордонної служби, Міністерства закордонних справ і Митної служби (входить до Міністерства фінансів) Польщі.

У польському МЗС відповіли, що питання обходу санкцій не перебуває в їхній компетенції. У Митній службі Польщі зазначили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації.

З Міністерства внутрішніх справ Польщі надійшла відповідь, що за викладеними в запиті фактами розпочалася перевірка.

"Погодьтесь, реакція польської влади вкрай беззуба! Здається так, що їм начхати на те, що на їхньому кордоні безлад і не тільки! Тобто, їхня країна продовжує на мільярди живити білоруську економіку, за яку Лукашенко допомагає рашистам воювати проти України, погрожує самій же Польщі розміщеною у нього російською ядеркою та ще й “вагнерівців” деякий час “одягав і годував”. Безвідповідально, але не тільки", – йдеться у репортажі журналістів.

Насамперед це дуже цинічно! В той час, як Польща з білорусами торгує на мільярди, польські фермери продовжують блокувати український кордон. Всі ж пам’ятають, як поляки висипали українське зерно на кордоні??? Ці кадри, певно, українці не забудуть ніколи.

Раніше народний депутат Данило Гетманцев видав оцінку, яка шокує. За даними фахівців, лише у березні 2024 року від польської блокади Україна втратить майже 7 мільярдів бюджетних надходжень! Ці гроші мали би піти на армію!

6,5 млрд гривень – стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні.

Це півтори повністю забезпечені всім бригади.

І ця нищівна для економіки блокада і досі триває. Українські далекобійники змушені днями, а подекуди й тижнями стирчати на кордоні. Через це зростають видатки на доставку, тож зростають ціни на всі імпортні товари, які постачаються транзитом Польщею.

Ціни летять вгору?!

На початку березня, наприклад, значно здорожчав автогаз, у середньому на 2-3 гривні за літр. Підскочать ціни й на інші продукти, кажуть в Асоціації ритейлерів України.

Там вважають, що блокада змушує операторів шукати альтернативні маршрути постачання, що призводить до зростання цін на низку товарів для споживачів.

"Для розуміння: лише для однієї великої торгової мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 мільйонів гривень щотижня", – кажуть в асоціації.

Найскладніша зараз ситуація з продуктами, під час перевезення яких має зберігатися певний температурний режим. Це, насамперед, риба, овочі, фрукти та молочні продукти.

На щастя, польські товари не є якимось ексклюзивом для українців, тож дефіциту сиру, соку та й іншого продовольства точно не буде, але ціни продовжать зростати.

Як кажуть експерти, українські імпортери на місці не сидять, тож всю необхідну логістику з Польщі уже спрямували до Словаччини або ж Угорщини. Тепер перевізникам доводиться робити крюк, тож видатки зросли.

Нагадаємо, польські фермери зупиняють блокаду кордону з РФ. Зокрема, фермери Вармінсько-Мазурського воєводства 20 березня 2024 року заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

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