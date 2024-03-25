Польські фермери зупиняють блокаду кордону з РФ

Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з російською федерацією у Гжехотках.

Про це пише "Польське радіо".

Зокрема, фермери Вармінсько-Мазурського воєводства 20 березня 2024 року заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Аграрії здивовані тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

«Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін із Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан», — розаовів Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

Організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua вже повідомляв, що польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, щоб перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України. Там теж дорогу заблокували тракторами. Така акція призвела до скупчення на кордоні близько десятка легковиків і кількох десятків вантажних автомобілів.

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