Новый скандал на границе: поляков поймали "на горячем"

Журналисты разоблачили грандиозный "схематоз", с помощью которого поляки все время обходили санкции ЕС, платя миллиарды в белорусскую и российскую экономики. Такого удара от друзей никто не ожидал.

Все громкие подробности поведали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Вот это скандал!

Оказывается, вопреки войне у ближайшего соседа, а также санкции Евросоюза, Польша продолжает пропускать в страны ЕС подсанкционную продукцию! Речь идет прежде всего о белорусской древесине, которую Минск до начала российского вторжения экспортировал на миллиарды! Но ведь в 2022 году на Беларусь наложили строгие санкции! Как им удается обойти их?

Журналисты проекта "Схемы" Радио Свобода, а также "Белорусского расследовательского центра" и польской " Gazeta Wyborcza " обнаружили лазейку. Вас она точно удивит.

Откуда в степи сосны?

Звучит странно, но все так и есть. Безлесный Казахстан, до того экспортировавший лишь крошечную долю от всего импорта дерева в Европу, в 2022 году выбился в уверенные лидеры рынка. Большинство продукции идет к братьям-полякам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел ограничения на ввоз некоторых товаров из Беларуси – страны, которую российская армия использовала в качестве плацдарма для своего наступления. В марте 2022 года ЕС ввел санкции, в частности, и в отношении белорусской древесины, значительная часть которой традиционно поставлялась в Европу.

Санкции изменили ситуацию на рынке древесины в Европе. Особенно заметно увеличение объемов импорта изделий из дерева из Казахстана. По данным Евростата, в течение 2022-2023 годов древесины из этой страны ввезли на рекордные около 126 миллионов евро. Большинство поставок – в Польшу.

По данным из открытых источников, можно легко узнать, что импорт древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом: от 14 миллионов евро до 68 миллионов. И это при том, что Казахстан – это сплошная степь! Лишь 5% территории страны покрыты лесом, какой экспорт? А вот Беларусь – другое дело! Лесов там полно и продавать его хочется, и как это сделать в обход санкций? Все просто – придумать схему поставок через Казахстан и даже подделать документы.

Источники журналистов на рынке лесопродукции прислали им пакет документов, касающийся поставки древесины, а именно заточенного палисада из сосны из Казахстана в Польшу. Среди бумажек — контракт почти на миллион евро между казахстанской компанией Nurr-electro и получателем – польской компанией PLRBL, а также данные по спецификации товара и таможенные декларации.

Все "по закону"?!

Одна из деклараций датирована концом января 2023 года. И там вроде бы все “по закону”: есть печати казахстанской компании-поставщика, польской компании-получателя. Задокументировано и то, что товар якобы отправлен из Казахстана и его везут в Польшу. Также на документе отпечаток печати Министерства финансов Казахстана и отпечаток печати перевозчика — белорусской фирмы "Галлардо". Журналисты же решили копнуть глубже и пообщаться с представителями обеих компаний по деталям соглашения. И вуаля – схема как на ладони!

Представитель поставщика – юрист Nurr-electro Арман Тулиевич – сразу же возразил, что компания поставляла древесину в Европу для польской PLRBL.

"Не было финансовых операций по такому соглашению, не то что товара. Соответственно, не было денег – не было соглашения. С такой продукцией мы не имели дела", – отметил Тулиевич.

А когда журналисты направили ему контракт и сопроводительные документы, юрист категорически заявил: и подписи, и отпечатки печатей на документах сфальсифицированы: "Это точно подделка. У нас нет такой печати".

Чтобы проверить слова представителя казахстанской фирмы, журналисты обратились к двум независимым экспертам по графическому дизайну с просьбой проанализировать документы.

Оба дизайнера уверенно утверждают: отпечатки печатей и подписи компании, а также отпечаток печати Министерства финансов Казахстана на декларации о вывозе древесины из Казахстана разместили на документе с помощью фоторедактора.

Короче говоря, древесину из Казахстана никто не вывозил (потому что ее там нет), а печати вообще – фотошоп.

В белорусской же "Галлардо", которая должна была везти сырье в Европу, тоже сразу признались: в Казахстан не ездят — сосну грузят в Беларуси, а бумажки на границе показывают те, которые дают.

"А мы из Казахстана не везли его. Мы из Беларуси везли, нам там загрузили. Какие документы дали, такие дали, мы за ними и перевозили. Вот так. Как есть, так есть. Причем мы честно везли, мы не ездили ни до какого Казахстана, не мы эти документы оформляли", – ответил сотрудник "Галлардо".

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Кроме этого, собеседник упомянул, что это происходит в сотрудничестве с еще одной белорусской компанией – "СО РБЛ". По информации источников журналистов на рынке древесины, отгрузка происходила именно из состава этого белорусского предприятия. Оно специализируется на распиле, строгании и пропитке древесины. Единственный владелец компании – белорус Олег Янович.

Он же и председателем правления польской PLRBL. Той самой, получившей якобы казахстанский палисад.

Позвонили журналисты и этому Олегу Яновичу, чья компания и пилит, и покупает дерево. Тот отвечать на вопросы отказался. Но это уже и не столь важно.

"Фотошоперы" обманули польскую таможню!

Главный вывод один – чтобы провезти из Беларуси подсанкционную древесину в ЕС не нужно даже придумывать что-либо сложное! Надо только уметь на любительском уровне пользоваться фотошопом. Польские таможенники, ауу? Вы там слепые или как?

Журналисты изложили эти факты в запросах о проведении проверки польской компании PLRBL и ее владельцев в Министерство внутренних дел, Пограничную службу, Министерство иностранных дел и Таможенную службу (входит в Министерство финансов) Польши.

В польском МИДе ответили, что вопрос обхода санкций не находится в их компетенции. В Таможенной службе Польши отметили, что у них нет физической возможности проверять все таможенные декларации.

Из Министерства внутренних дел Польши пришел ответ, что по изложенным в запросе фактам началась проверка.

"Согласитесь, реакция польских властей крайне беззубая! Выглядит так, что им наплевать на то, что на их границе беспорядок и не только! То есть, их страна продолжает на миллиарды питать белорусскую экономику, за которую Лукашенко помогает рашистам воевать против Украины, угрожает самой же Польше размещенной у него российской ядеркой да еще и "вагнеровцев" некоторое время "одевал и кормил". Безответственно, но не только", — говорится в репортаже журналистов.

В первую очередь, это очень цинично! Польша с белорусами торгует на миллиарды, польские фермеры продолжают блокировать украинскую границу. Все помнят, как поляки высыпали украинское зерно на границе??? Эти кадры, вероятно, украинцы не забудут никогда.

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев выдал шокирующую оценку. По данным специалистов, только в марте 2024 года от польской блокады Украина потеряет почти 7 миллиардов бюджетных поступлений! Эти деньги должны пойти на армию!

6,5 млрд гривен – столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте.

Это полторы полностью обеспеченные для всех бригады.

И эта сокрушительная для экономики блокада до сих пор продолжается. Украинские дальнобойщики вынуждены на днях, а иногда и неделями торчать на границе. Поэтому растут расходы на доставку, поэтому растут цены на импортные товары, которые доставляются транзитом через Польшу.

Цены летят вверх?

В начале марта, например, значительно удорожал автогаз, в среднем на 2-3 гривны за литр. Подскочат цены и на другие продукты, говорят в Ассоциации ритейлеров Украины.

Там считают, что блокада заставляет операторов искать альтернативные маршруты поставок, что приводит к росту цен на ряд товаров для потребителей.

"Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 миллионов гривен еженедельно", – говорят в ассоциации.

Самая сложная ситуация с продуктами, при перевозке которых должен сохраняться определенный температурный режим. Это прежде всего рыба, овощи, фрукты и молочные продукты.

К счастью, польские товары не являются эксклюзивом для украинцев, поэтому дефицита сыра, сока и прочего продовольствия точно не будет, но цены продолжат расти.

Как говорят эксперты, украинские импортеры на месте не сидят, поэтому всю необходимую логистику из Польши уже направили в Словакию или Венгрию. Теперь перевозчикам приходится делать крюк, поэтому расходы выросли.

Напомним, польские фермеры останавливают блокаду границы с РФ. В частности, фермеры Варминско-Мазурского воеводства 20 марта 2024 заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.

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