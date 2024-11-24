Польські фермери почали блокування пункту пропуску "Медика – Шегині"

Сьогодні, 24 листопада, кілька десятків польських фермерів розпочали акцію протесту, блокуючи пункт пропуску "Медика – Шегині".

Про це повідомили у ДПСУ.

За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим подовженням.

Накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається, тоді як на в’їзд до України очікують близько 150 вантажівок.

Пропуск транспортних засобів вагою понад 3,5 тонни на в’їзд до Польщі тимчасово заборонено, а виїзд із Польщі дозволяється по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуються легкових автомобілів та автобусів.

Акцію організували фермери з об’єднання "Ошукане село", які вже неодноразово протестували проти неконтрольованого ввезення зерна та інших продуктів з України.

Нагадаємо, попередня блокада на кордоні тривала кілька тижнів і завершилася в січні цього року після того.

Протести польських аграріїв на кордоні з Україною тривали від листопада минулого року до квітня цього року. Головною вимогою протестувальників було обмеження імпорту сільгосппродукції з України та зокрема – зменшення ввезення зернових, попри те, що такі культури проходять територію цієї країни транзитом.

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