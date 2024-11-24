Польские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Медика – Шегини"

Ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.

Сегодня, 24 ноября, несколько десятков польских фермеров начали акцию протеста, блокируя пункт пропуска "Медика — Шегини".

Об этом сообщили в ГНСУ.

По предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продлением.

Накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается, тогда как въезда в Украину ожидают около 150 грузовиков.

Пропуск транспортных средств весом более 3,5 тонн на въезд в Польшу временно запрещен, а выезд из Польши разрешается по одному грузовику в час. Ограничения не касаются легковых автомобилей и автобусов.

Акцию организовали фермеры из объединения "Обманутое село", которые уже неоднократно протестовали против неконтролируемого ввоза зерна и других продуктов из Украины.

Напомним, предыдущая блокада на границе продолжалась несколько недель и завершилась в январе этого года.

Протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября прошлого года до апреля этого года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят по территории этой страны транзитом.

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