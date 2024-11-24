Генерал армии сказал, целесообразно ли ВСУ содержать территории в Курской области

ВСУ должны постепенно отходить с территории Курской области. Дело в том, что стратегического смысла содержать этот плацдарм нет.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Как заметил генерал, ВСУ смогли занять значительную территорию Курской области, когда враг был не готов к этому. Это была правильно спланированная операция, которую враг не ожидал и не имел сил и средств, чтобы противодействовать там.

"Мы же не говорим о каких-то войсках и линиях обороны, которые преодолевали наша армия. В Курской области во время проведения этой операции российские срочники, ФСБ и росгвардейцы просто убегали с позиций. Именно поэтому нам удалось занять такую обширную территорию", — пояснил Маломуж.

Малому же акцентировал, что операция ВСУ в Курской области была достаточно эффективной. Но для масштабного успеха следует проводить ряд подобных действий. Удерживать только один плацдарм на территории врага нет смысла.

"Именно неожиданность является основным методом ведения такой войны. Думаю, что наше командование также готовило удары по территории Белгородской и Брянской областей, а также по временно оккупированным территориям, где у врага нет значительных укрепленных районов обороны", — добавил генерал.

Для этого необходимо готовить резервы и проводить стратегические удары. Операция ВСУ в Курской области — такой удар.

"Впрочем, удерживать эту территорию сейчас чрезвычайно сложно. Враг постоянно наращивает там усилия. Удерживать эти территории нет никакого стратегического смысла. Мы в маневренной войне", — говорит Маломуж.

Поэтому нужно маневрировать и отходить с этой территории, отмечает он, особенно — если там нет значительных укрепленных районов и позиций для обороны.

Напомним, Украина лишилась более 40% территории в Курской области России, которую она захватила во время внезапного вторжения в августе. Это произошло из-за значительного усиления контратак со стороны российских войск.

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