Як і коли вкривати троянди на зиму

Як утеплити троянди на зиму, в яких випадках це не потрібно робити

Чи вкривати троянди на зиму, чи ні, думки у садівників розходяться. Дехто лише мульчують кущі, інші — споруджують конструкції.

Чи вкривати троянди, чи ні, залежить від сорту та погоди. Розберемося, як, чим і коли вкривати троянди на зиму.

Коли потрібно вкривати троянди на зиму

Коли вкривати троянди на зиму залежить від температури. Перші, невеликі заморозки загартовують троянди, тому укривати їх не потрібно. А от коли нічна температура сягатиме -5°C та буде такою постійною, певні види троянд потрібно вкривати.

Вкривати чи не вкривати троянди на період зими залежить від їхньої зимостійкості та погодних умов. Загалом, як вважають більшість садівників, м'яку зиму, без сильних морозів, можуть витримати без укриття будь-які сорти троянд.

Які троянди можна взагалі не вкривати на зиму

Не вкривати можна такі троянди, як паркові, видові, шипшини (нітіда, глаука, зморшкувата), гібриди троянд - альба, ругоза, спінозіссіма, такі зимостійкі сорти як "Ханза", "Скаброза", "Джон Девіс", "Сноу Пейвмент", "Йенс Мунк".

Для них достатньо замульчувати основу, підгорнути торфом або компостом на висоту 15-20 см.

Як вкрити на зиму кущові троянди

Щоб укрити кущові троянди, у тому числі чайно-гібридні, можна зробити такий собі курінь. Наприклад, збити його з декількох дощок, укрити покривним матеріалом так, щоб його торці можна було підіймати та провітрювати. Якщо зима м'яка, такі сорти троянд можна лише підгорнути мульчею висотою 20-30 см і укласти зверху сухе листя або ялинове гілля.

Мульчування троянд на зиму

Як вкрити плетисті троянди

Спочатку потрібно прищипнути пагони, видалити листя, зняти з опор. Далі основу куща замульчувати, гілляки пригнути до землі, прикрити лапником та обмотати агроволокном або мішком.

Дорослі, здерев'янілі троянди гнути не безпечно, потрібно обернути рулоном із сітки або руберойдом, зверху надіти мішок.

Як вкрити штамбову троянду

Штамбову троянду, щеплену на штамб шипшини вкривати обов'язково.

Молоді штамбові троянди пригинають до землі, а потім фіксують за допомогою скоб. Основу присипають піском, листям або хвоєю. Під крону і зверху кладуть ялинові гілки, зверху все закривають спандбондом.

Дорослі штамбовані троянди згинати не можна, тому, що можна зламати. У випадку холодної зими, Їх обертають руберойдом. Всередині насипають ялинову хвою, листя або тирсу, зверху надягають тканинний мішок і зав'язують мотузкою.

Як вкрити ґрунтопокривні троянди

Ґрунтопокривні троянди найчастіше не вкривають. Якщо снігу не буде, а морози вдарять, кущі можна вкрити ялиновим гіллям.

Як вкрити живці троянд на зиму

Вкривають їх до морозу — між пляшками з живцями засипають листям. Зверху натягують покривний матеріал на дуги. Торці залишають відкритими до морозів, а потім закривають.

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