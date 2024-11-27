Как и когда укрывать розы на зиму

Как утеплить розы на зиму, в каких случаях это не нужно делать

Укрывать ли розы на зиму или нет, мнения у садоводов расходятся. Некоторые только мульчируют кусты, другие — сооружают конструкции.

Укрывать ли розы или нет, зависит от сорта и от погоды. Разберемся, как, чем и когда укрывать розы на зиму.

Когда нужно укрывать розы на зиму

Когда укрывать розы на зиму зависит от температуры. Первые, небольшие заморозки закаляют розы, поэтому укрывать их не нужно. А вот когда ночная температура будет достигать -5°C и будет такой постоянной, определенные виды роз нужно укрывать.

Укрывать или не укрывать розы на период зимы зависит от их зимостойкости и погодных условий. В общем, как считают большинство садоводов, мягкую зиму, без сильных морозов, могут выдержать без укрытия любые сорта роз.

Какие розы можно вообще не укрывать на зиму

Не укрывать можно такие розы, как парковые, видовые, шиповники (нитида, глаука, морщинистая), гибриды роз — альба, ругоза, спинозиссима, такие зимостойкие сорта как "Ханза", "Скаброза", "Джон Дэвис", "Сноу Пэй", "Йенс Мунк".

Для них достаточно замульчировать основание, окучить торфом или компостом на высоту 15-20 см.

Как укрыть на зиму кустовые розы

Чтобы укрыть кустовые розы, в том числе чайно-гибридные, можно сделать этакий шалаш. К примеру, сбить его из нескольких досок, укрыть покрывным материалом так, чтобы его торцы можно было поднимать и проветривать. Если зима мягкая, такие сорта роз можно лишь окучить мульчей высотой 20-30 см и уложить сверху сухие листья или лапники.

Мульчирование роз на зиму

Как укрыть плетистые розы на зиму

Сначала нужно прищипнуть побеги, удалить листья, снять с опор. Далее основание куста замульчировать, ветки пригнуть к земле, прикрыть лапником и обмотать агроволокном или мешком.

Взрослые, одревесневшие розы гнуть не безопасно, нужно обернуть рулоном из сетки или рубероидом, сверху надеть мешок.

Как укрыть штамбовую розу

Штамбовую розу, привитую на штамб шиповника укрывать обязательно.

Молодые штамбовые розы пригибают к земле, а затем фиксируют с помощью скоб. Основание присыпают песком, листьями или хвоей. Под крону и сверху кладут еловые ветки, сверху все закрывают спандбондом.

Взрослые штамбованные розы сгибать нельзя, потому что можно сломать. В случае холодной зимы, их нужно обернуть рубероидом. Внутри насыпают еловую хвою, листья или опилки, сверху надевают тканевый мешок и завязывают веревкой.

Как укрыть почвопокровные розы

Почвопокровные розы чаще всего не укрывают. Если снега не будет, а морозы ударят, кусты можно укрыть лапником.

Как укрыть черенки роз на зиму

Укрывают их до мороза — между бутылками с черенками засыпают листьями. Сверху натягивают покровный материал на дуги. Торцы оставляют открытыми до морозов для проветривания, а затем закрывают.

Читайте также: