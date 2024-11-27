Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї – про що говорили

На зустрічі обговорювались спільні кроки двох держав, які мають посилити безпеку та стабільність.

За дорученням президента України Володимира Зеленського у середу, 27 листопада, у Сеулі відбулась зустріч української делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном та радником з питань національної безпеки Чан Хо Джіном.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових з Північної Кореї у складі російської армії. Війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України", – цитує оборонне відомство слова свого очільника.

Умєров також зауважив, що дії КНДР становлять серйозну загрозу для Південної Кореї, адже "північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні".

На зустрічі також обговорювались спільні кроки двох держав, які мають посилити безпеку та стабільність.

"Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів та регіонів", – підкреслив Умєров.

Очікувалось, що під час зустрічі Україна проситиме Південну Корею про збройну підтримку. Але міністр оборони України не відповів на запитання журналістів щодо цього після завершення зустрічі.

Нагадаємо, більшість громадян Південної Кореї проти надання військової допомоги Україні. Водночас вони вважають загрозою військові зв’язки між Пхеньяном і Москвою.

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