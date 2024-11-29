Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 29 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА територією Черкаської області, в напрямку Київщини.

БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напряму.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в північно-східному напрямку.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу.

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