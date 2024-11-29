Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 29 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА територією Черкаської області, в напрямку Київщини.
- БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напряму.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в північно-східному напрямку.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві і низці областей оголошено повітряну тривогу.
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