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У кількох областях оголошена повітряна тривога: де небезпечно

У кількох областях оголошена повітряна тривога: де небезпечно

Повітряна тривога 28 листопада

Є загроза застосування ударних дронів.

У декількох областях України вдень 28 листопада оголосили повітряну тривогу. Мешканців "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 15:24 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Сумська
  • Чернігівська

Пізніше загроза додалася для: Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - повідомили в ПСУ.

Також ворог спрямував КАБи на Сумщину.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада та вранці російські війська завдали масованої комбінованої атаки по Україні, зосередившись на енергетиці. У різних куточках країни лунали вибухи, працювала ППО та, на жаль, є "прильоти". Ворог розпочав атакувати Україну ще на початку ночі, запустивши ударні безпілотники "Шахед". Російські дрони кружляли у центральних, північних та східних областях, зокрема, по них працювали сили ППО Києва. Все про масовану атаку по Україні 28 листопада читайте на ТСН.ua.

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