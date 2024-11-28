Жінка продала все своє майно заради мрії: як вона зараз живе

Жінка каже, що їй дуже подобається мандрувати світом.

61-річна жінка з Великої Британії продала все своє майно заради мрії - подорожувати світом. Вона каже, що хоче відвідати усі країни світу.

Про це пише mirror.co.uk.

Британка Лінн Стівенсон продала свою двокімнатну квартиру в Ноттінгемі за 136 000 фунтів стерлінгів, щоб мати можливість подорожувати. Працюючи в магістратському суді Ноттінгема і підробляючи інструктором з фітнесу, Лінн залишила все це позаду в 2022 році, щоб досліджувати світ. Наразі вона відвідала 168 країн, документуючи свій досвід у соціальних мережах, де набрала понад 12 000 підписників у Facebook та Instagram.

Вона подорожувала островами в південній частині Тихого океану, відвідувала табір для прокажених і провела час з племенем у Вануату.

Лінн каже, що 1992 та 2003 року вона здійснила дві навколосвітні подорожі і це їй дуже сподобалось.

"Мені це дуже подобається, кожен день - це пригода. Це не суцільні забави та ігри, все може піти не так. Це робить мене дуже спокійною під час подорожей. Продаж будинку мені приніс 136 000 фунтів. У мене залишилося 30 000 фунтів стерлінгів, і у мене залишилося 27 країн, так що, сподіваюся, цього вистачить надовго", - зазначає Лінн Стівенсон.

Вона також стверджує, що її улюбленою країною є Іран, оскільки там дуже привітні люди, які теж невдоволені своєю владою.

Вона зазначає, що у неї ще дуже багато планів на мандри.

Нагадаємо, вдівець через рік після смерті дружини приніс додому нібито її дитину, щоб отримати спадщину.

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