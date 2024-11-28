Ніколи не робіть цих помилок під час розігрівання супу: як це правильно робити

Розповідаємо про дві найпоширеніші помилки, яких найчастіше припускаються люди під час нагрівання супу.

Як треба правильно розігрівати суп, щоб не зіпсувати його

По-перше, багато людей не прогрівають суп, який зберігався в холодильнику, до потрібної температури. Згідно рекомендацій експертів з безпеки харчування, усі страви на основі м'яса, птиці, риби і навіть овочеві бульйони слід прогрівати до внутрішньої температури 74°C. Це гарантує знищення більшості патогенних мікроорганізмів, які можуть розвиватися у страві під час зберігання в холодильнику.

Супи варто зберігати в холодильнику не більше 3 днів. Якщо страва зберігалася понад 2 дні, її треба довести до кип’ятіння – це не рекомендація, а запобіжний захід, щоб попередити ризик харчового отруєння.

Друга серйозна помилка – перегрівання супу. Це може дійсно погіршити смак і текстуру інгредієнтів, особливо якщо в супі містяться крупи, макарони чи овочі. Початкова структура цих компонентів може змінитися, стати м'якою і розвареною, що негативно позначиться на загальному смаку і зовнішньому вигляді страви.

Щоб зберегти якість і смак супу, рекомендовано прогрівати його до моменту, коли він тільки почне кипіти. Після цього потрібно одразу зменшити вогонь до мінімуму і дати супу ще кілька хвилин погрітися, не дозволяючи йому активно кипіти. Це дасть змогу досягти необхідної температури, зберігаючи текстуру та смак страви.

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