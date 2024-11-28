Перед варінням проткніть яйце голкою: лайфгак від професійних кухарів

Навіщо досвідчені кулінари роблять такий трюк: про цей корисний спосіб ніхто не знає.

Розповідаємо, навіщо перед варінням яйця проколювати голкою, як правильно їх варити.

Для чого потрібен отвір у шкаралупі

Насправді, ця маленька дірочка від голки виконує дуже корисну функцію, яка полегшить життя усім господиням. Під час приготування в яйця потраплятиме вода, таким чином шкарлупа не буде "приклеюватися" до білка. Яйця легко будуть чиститися, шкаралупа злітатиме сама. Поверхня білка залишатиметься гладенькою й гарною.

Як правильно протикати яйце голкою

Обов’язково треба знати, що отвір треба робити на тупому боці яйця. Там знаходиться повітряна камера, куди потраплятиме вода під час варіння. Якщо проткнути яйце в іншому місці, шкаралупа трісне і вареного яйця вже не вийде.

Як правильно варити яйця: поради досвідчених господинь

Щоб яйця під час варіння не потріскалися, треба посолити воду. Якщо яйця тріскатимуться, білок все одно не витікатиме.

Не можна класти холодні яйця в окріп, так вони потріскаються і витече білок.

Яйця треба варити на повільному вогні.

Якщо яйця свіжі, їх краще варити на три хвилини довше.

Щойно яйця зваряться, обдайте їх холодною водою і трохи надбийте, тоді вони будуть легко чиститися.

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