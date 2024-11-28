Покладіть подушку ось так – ваш сон буде міцним і спокійним

Іноді заснути буває непросто, особливо після напруженого робочого дня, однак проблему досить легко виправити.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", як покласти подушку під час сну, щоб позбутися проблем із засинанням.

Як правильно покласти подушку, щоб спати міцно: поради експертів

Проблему порушення сну можуть провокувати декілька факторів: неправильне харчування, порушення режиму сну, сидіння в гаджетах до глибокої ночі.

Якщо правильне харчування, режим сну та відсутність подразників не допомагають, лікарі рекомендують спосіб, який допоможе подолати проблему поганого засинання. Просто треба покласти подушку між колінами — це допоможе позбутися тиску на ті частини тіла, які можуть боліти вночі.

Якщо привчити своє тіло спати таким чином, можна позбутися болю в колінах та спині. Сон із подушкою між колінами покращує положення тіла. Коли людина спить на боці, одна нога впирається в іншу, що призводить до неправильного положення хребта. Через що після сну часто болить спина та поперек. А подушка між колінами дозволить тримати ноги правильно, зменшуючи навантаження на стегна і спину.

До того ж, якщо тримати подушку між колінами під час сну, можна запобігти варикозному розширенню вен та нівелювати появу набряків на ногах.

На якій подушці спати найкраще

Лікарі рекомендують вибирати собі подушку в залежності від того, яка у вас поза для сну. Якщо ви спите на боці, треба брати високу подушку.

Важливо пам’ятати, що під час сну шия та хребет мають бути прямими з природним вигином. Тому це обов’язково слід враховувати під час вибору подушки.

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