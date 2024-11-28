Перед варкой проткните яйцо иглой: лайфхак от профессиональных поваров

Зачем опытные кулинары делают такой трюк: об этом полезным способе никто не знает.

Рассказываем, зачем перед варкой яйца прокалывать иглой, как правильно их варить.

Для чего нужно отверстие в скорлупе

На самом деле, эта маленькая дырочка от иглы выполняет очень полезную функцию, которая облегчит жизнь всем хозяйкам. Во время приготовления в яйца попадает вода, таким образом скорлупа не будет "приклеиваться" к белку. Яйца легко будут чиститься, скорлупа будет слетать сама. Поверхность белка будет оставаться гладкой и красивой.

Как правильно протыкать яйцо иглой

Обязательно нужно знать, что отверстие надо делать на тупой стороне яйца. Там находится воздушная камера, куда попадает вода во время варки. Если проткнуть яйцо в другом месте, скорлупа треснет и вареного яйца уже не получится.

Как правильно варить яйца: советы опытных хозяек

Чтобы яйца во время варки не потрескались, нужно посолить воду. Если яйца будут трескаться, белок все равно не будет вытекать.

Нельзя класть холодные яйца в кипяток, так они потрескаются и вытечет белок.

Яйца нужно варить на медленном огне.

Если яйца свежие, лучше варить их на три минуты дольше.

Как только яйца сварятся, обдайте их холодной водой и немного надбейте, тогда они будут легко чиститься.

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