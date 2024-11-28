Из какого мяса нельзя варить холодец: оно только испортит вкус блюда

Хотя холодец можно варить из многих видов мяса, однако некоторые портят его текстуру, цвет и вкус, также препятствуют застыванию.
Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса РБК-Украина, из которого мяса лучше не варить студень, чтобы не испортить блюдо.
Какие виды мяса не подходят для варки холодца
- Мясо без шкурки, хрящей и костей не имеет коллагена, потому что он содержится именно в этих частях. Если варить только филе курицы или индейки, блюдо будет водянистым и не застынет.
- Тонкое мясо не имеет в своей текстуре прожилок, поэтому холодец просто не застынет, даже если его очень долго варить.
- Жирное мясо. Не следует использовать продукт, содержащий много сала. Его избыточное количество влияет на текстуру и вкус холодца, он вообще может не застыть.
- Мясо старых животных и птиц. Такой продукт будет слишком жестким, его тяжело приготовить. К тому же, продолжительная варка может повлиять на текстуру и вкус холодца. Блюдо может получиться темного цвета и несколько горьковатым.
- Мясо, которое повторно размораживалось или долго лежало. Такой продукт может отрицательно сказаться на вкусе блюда. Мясо, которое повторно замораживалось или долго хранилось, может иметь неприятный запах. Это сделает холодец безвкусным или вообще непригодным к употреблению.
- Мясо со специями. Не следует использовать продукт со специями, это испортит характерный вкус и запах холодца.
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