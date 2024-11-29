В Тбилиси полиция начала силовой разгон протестующих

Протесты вспыхнули после решения правительства прекратить переговоры по вступлению в Евросоюз.

В столице Грузии Тбилиси правоохранители начали силовой разгон участников акции протеста против решения правительства прекратить переговоры по вступлению в Евросоюз.

Об этом информирует " Эхо Кавказа ".

Издание пишет, что полиция применила против митингующих водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.

Перед началом разгона между полицией и демонстрантами произошли столкновения.

В МВД Грузии заявили, что разгон акции начался, поскольку она превысила установленные законом нормы о собраниях и демонстрациях.

Сообщается, что стражи порядка зачистили территорию возле парламента страны, однако протестующие остаются на проспекте Руставели.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вести переговоры о вступлении в Евросоюз.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тбилиси охватили протесты после оглашения премьера об отказе от вступления в ЕС.

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