На Сумщині пролунав 102 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 53 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів), FPV дроном (1 вибух), скинув з БпЛА вибухові предмети (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи), із ствольної артилерії (4 вибухи), FPV дронами (2 вибухи).

Дружбівська здійснено обстріли із ствольної артилерії (15 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано атаку FPV- дронів (3 вибухи), пуск авіаційних бомб типу КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: був обстріл із ствольної артилерії (4 вибухи), обстріл САУ (3 вибухи), атака FPV дроном (1 вибух).

Білопільська громада: завдано удари FPV-дронами (6 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено атаку FPV-дронами (8 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), з гелікоптера пуск ракет типу НАР (5 вибухів).

Новослобідська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано пуск авіаційних бомб типу КАБ (4 вибухи).

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.