В Сумской области прогремел 102 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 53 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская общины.

Краснопольское общество: враг бил из минометов (13 взрывов), FPV дроном (1 взрыв), сбросил с БпЛА взрывные предметы (3 взрыва).

Середино-будская община: россияне ударили из минометов (4 взрыва), из ствольной артиллерии (4 взрыва), FPV дронами (2 взрыва).

Дружбовская совершены обстрелы из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Хотинская община: зафиксирована атака FPV- дронов (3 взрыва), пуск авиационных бомб типа КАБ (4 взрыва).

Эсманьская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Шалыгинская община: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва), обстрел САУ (3 взрыва), атака FPV дроном (1 взрыв).

Белопольское общество: нанесены удары FPV-дронами (6 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).

Великописаревская община: осуществлена атака FPV-дронами (8 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), с вертолета пуск ракет типа НАР (5 взрывов).

Новослободская община: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).

Юношеское общество: зафиксирован пуск авиационных бомб типа КАБ (4 взрыва).

Миропольская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине российские войска нанесли прицельный удар по спасателям.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.