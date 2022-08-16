Что приготовить из картофеля: пять простых рецептов для всей семьи

Картофель можно назвать наиболее универсальным овощем. Ведь сложно перечислить все блюда, которые готовят из нее. Если вам надоело обычное пюре, приготовьте простые, но интересные блюда из картофеля, которые понравятся каждому члену семьи. ТСН.ua подобрал для вас пять рецептов.

Запеканка из картофеля и фарша

Если вы не знаете, что приготовить на обед из картофеля, чтобы порадовать целую семью, советуем обратить внимание на это сытное и простое блюдо.

Для приготовления запеканки из картофеля и фарша вам понадобятся следующие ингредиенты :

800 г картофеля;

300 г фарша;

1 сладкий перец;

1 яйцо;

100 мл сметаны;

50 мл воды;

150 г твердого творога;

соль, перец по вкусу.

Этот рецепт достаточно прост, поэтому его приготовление не требует много времени и сил:

К фаршу добавить яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать. Смазать форму для выпечки растопленным сливочным маслом. Нарезать картофель кружочками (ширина не более 1 см) и выложить его в форму. Смешать сметану с водой, солью и перцем. Залить этой смесью картофель. Сверху распределить фарш. Сладкий перец порезать полосками и выложить на фарш. Сверху натереть сыр.

Запеканка из картофеля и фарша готовится в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут.

Голубцы из картофеля

Если вас интересуют необычные песни из картофеля, стоит обратить внимание на этот рецепт. Для него вам понадобятся следующие ингредиенты :

2 головки капусты;

2 кг очищенного картофеля;

перец, соль по вкусу;

5-6 луковиц;

растительное масло, вода.

Способ приготовления достаточно прост:

Из капусты вырезать кочаны. Очень важно, чтобы листики потом хорошо отделялись. В высокую кастрюлю налить воду, посолить. Когда вода закипит положить капусту дыркой от кочана вниз. Накрыть крышкой и довести до кипения. Отделить каждый листик и обрезать грубые жилки. 500 г картофеля сварить в подсоленной воде. На крупной терке натереть одну луковицу. Затем весь оставшийся картофель (1,5 кг). Это нужно, чтобы начинка во время приготовления не потемнела. Хорошо размять отварной картофель. Поджарить 5-6 луковиц. Посолить и поперчить натертый картофель по вкусу. Соединить с поджаренным луком и отварным картофелем. Отлично перемешать. Сформировать голубцы из картофеля. На дно кастрюли выложить обрезки из капусты, сверху голубцы, накрыть остатками капусты и кочанами. Залить прохладной подсоленной водой.

Голубцы из картофеля варятся на маленьком огне полтора часа. Перед добавлением на стол можно сверху добавить поджаренный лук.

Колбаса из картофеля

Не знаете, что приготовить на ужин из картофеля? Попытайтесь необычный и бюджетный вариант домашней колбаски. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты :

2 кг картофеля;

700 г подбрюшины;

2 луковицы;

3 столовые ложки манной крупы;

100 мл молока;

1 чайная ложка сухого чеснока;

соль и перец по вкусу;

оболочка для домашней колбасы

Как приготовить колбасу из картофеля? Все очень просто, нужно только запомнить несколько шагов:

Обжарить подбрюшину на сухой разогретой сковороде примерно 5 минут. Добавить лук, все перемешать. Посолить и поперчить. Накрыть крышкой и жарить, пока подбрюшина не превратится в шкварки. Натереть картофель на терке для дерунов. Добавить поджаренные шкварки, манную крупу и молоко. Посолить и поперчить по вкусу. Не забудьте о сухом чесноке. Тщательно перемешать до однородной массы. Специальную оболочку для домашней колбасы (приобрести можно в любом супермаркете) замочить в воде и надеть на насадку для домашней колбасы (от электрической мясорубки). Начините оболочку с помощью ложки. Начинять оболочку начинкой нужно наполовину, ведь картофель увеличится в размерах при выпекании. С помощью иглы проколоть дырочки в будущей колбаске, чтобы получился лишний воздух.

Колбаса из картофеля запекается в духовке 40 минут при температуре 200 градусов. Желательно пробовать в горячем виде.

Зразы из картофеля и тушеной капусты

Простые песни из картофеля можно готовить даже каждый день. Например, для картофельных зразов нужно взять следующие ингредиенты :

1 кг картофеля;

3 столовые ложки муки;

1 яйцо;

соль, перец по вкусу;

250 г тушеной капусты.

Приготовление не занимает много времени:

Картошку отварить, размять до состояния пюре. Оставить остывать. Добавить в картофель яйцо, соль, перец и муку. Тщательно перемешать. Разделите смесь на небольшие порции (1 столовая ложка). Сформировать зразы из картофеля. Внутрь положить начинку из тушеной капусты. Завернуть. Обжарить картофельные зразы на разогретой сковороде.

Подавать блюдо можно со сметаной. Перед подачей на стол выложить их на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишнее масло. Такие блюда из картофеля на сковороде можно смаковать всей семьей даже в пост.

Картофель по-крестьянски

Рецепт картофеля по-крестьянски очень прост. Готовится такое блюдо в духовке и не требует много времени. Вам понадобятся следующие ингредиенты :

10 средних картофелин;

3 столовых ложки масла;

1 столовая ложка сушеных трав (например, орегано);

соль и перец по вкусу.

Если вас мучает вопрос, что приготовить на обед из картофеля, следует обратить внимание именно на этот рецепт. Он очень прост:

Картошку помыть, вытереть и нарезать четвертинками. В емкости к картофелю добавить сушеные травы, соль, перец и растительное масло. Тщательно перемешать все. Выложить картофель на противень. выстланное пергаментом. Кусочки должны быть отдельно друг от друга.

Картофель по-крестьянски запекать в разогретой до 200 градусов духовке 45 минут.