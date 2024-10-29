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Норвегія та Швеція виділяють Україні нові пакети допомоги

Норвегія та Швеція виділяють Україні нові пакети допомоги

Норвегія та Швеція виділяють новий пакет допомоги Україні / Фото: pravoslavnews.com.ua

Частина коштів піде на безпосередню військову допомогу.

Україна отримає новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро від Норвегії, а Швеція надасть допомогу на 63 мільйони євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стер на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.

Він заявив, що обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на фронті, а також він обізнаний в тому, що Росія постійно вбиває в Україні жінок та дітей.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 спрямують на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи", — додав глава норвезького уряду.

В свою чергу прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна надасть 63 мільйони євро, з них 43 мільйони — на фінансування інституцій, зокрема Коаліції з посилення потенціалу Української оборонної контактної групи, а також 20 мільйонів для розвитку оборонно-промислового комплексу.

"Нарешті Україна хоробро бореться за власну свободу, але вони також захищають свободу Європи та Північних країн", — наголосив прем'єр-міністр Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Остін у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримає першу партію бронетранспортерів LAV.

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