На Сумщині пролунав 195 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 195 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з РСЗВ (30 вибухів), з артилерії (18 вибухів), авіаудар (КАБ) (2 вибухи) Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків.

Білопільська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух). Також ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв (5 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (3 вибухи), обстріли з міномета (17 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (36 вибухів), мінометів (18 вибухів), FPV дронами (7 вибухів) та скинув з БпЛА 5 вибухових предметів (5 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії САУ (8 вибухів), здійснили обстріл з танку (4 вибухи).

Шалигинська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів), обстріл з ворожого гелікоптеру НУРС (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи).

Свеська громада: з території РФ завдано ударів FPV дронами (3 вибухи).

Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: ворожі БпЛА здійснили скидання вибухових пристроїв (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Херсон та зруйнували пошту, є загиблий та поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

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